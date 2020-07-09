Назван самый популярный российский артист десятилетия

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Фото: en.wikipedia.org

В России назвали имя самого популярного в радиоэфире артиста последнего десятилетия.

Согласно премии ТопХит, это звание досталось певице Елка. За последние десять лет ее песни прозвучали в эфире радиостанций более 19 млн раз.

Ее наиболее известными хитами стали «Город обмана», «Прованс», «Около тебя», «На большом воздушном шаре».

Кроме того, артистка уже семь раз становилась обладательницей музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает «Рен ТВ».