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Назван «экспортный хит» среди российского вооружения

Артем Денисов
16 ноября, 2020 02:03
2 мин
танк
Фото: ru.wikipedia.org

Танк Т-90 российского производства зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и мощных танков, но и как чрезвычайно успешный экспортный продукт.

Танк может похвастаться трехуровневой системой защиты и отличным вооружением. Машина предлагает универсальное вооружение, во главе которого стоит стандартная 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, способная стрелять несколькими различными типами боеприпасов.

На вооружении российского Т-90 - управляемые противотанковые ракеты и усовершенствованная система управления огнем, которая позволяет точно стрелять ночью и на большой скорости.

Сочетание надежных и доступных характеристик танка сделало его экспортным хитом, пишет американский журнал The National Interest.

Как сообщалось, танк Т-14 «Армата» в будущем заменит принципиально новое поколение российских боевых машин, которые будут оснащены электротермохимической пушкой.

При этом такая пушка будет установлена уже на беспилотную боевую машину, которая будет управляться оператором искусственного интеллекта.

темы
оружие
танк
вооруженные
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