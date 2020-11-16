Назван «экспортный хит» среди российского вооружения

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Танк Т-90 российского производства зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и мощных танков, но и как чрезвычайно успешный экспортный продукт.

Танк может похвастаться трехуровневой системой защиты и отличным вооружением. Машина предлагает универсальное вооружение, во главе которого стоит стандартная 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, способная стрелять несколькими различными типами боеприпасов.

На вооружении российского Т-90 - управляемые противотанковые ракеты и усовершенствованная система управления огнем, которая позволяет точно стрелять ночью и на большой скорости.

Сочетание надежных и доступных характеристик танка сделало его экспортным хитом, пишет американский журнал The National Interest.

Как сообщалось, танк Т-14 «Армата» в будущем заменит принципиально новое поколение российских боевых машин, которые будут оснащены электротермохимической пушкой.

При этом такая пушка будет установлена уже на беспилотную боевую машину, которая будет управляться оператором искусственного интеллекта.