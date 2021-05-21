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Назначить беспристрастный орган: перевозчики раскритиковали расследование авиакатастроф

Лилия Караева
21 мая, 2021 09:48
2 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 09:48
2 мин
Авиапроисшествие
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Авиаперевозчики в России попросили Минтранс создать объективный и независимый орган для расследования авиапроисшествий. Ведомство планирует снять функции расследователя с Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) назвала действующие правила устаревшими. Новые предложения сформулированы в письме и направлены в Минтранс.

Согласно проекту ведомства, МАК больше не будет осуществлять функции расследователя. Кому перейдут эти полномочия - не ясно. АЭВТ просит создать орган, в работу которого не будут вмешиваться никакие организации, пишут «Известия». Он должен проводить расследования независимо, исключая давление.

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко заявил, что письмо АЭВТ говорит о регулярном хаосе в расследованиях. В случае крупного происшествия непонятно, кто будет отвечать за расследование и готовить отчет, указал он.

МАК занимается расследованием авиакатастроф с 1991 года. Бесменный председатель организации - Татьяна Анодина.

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Россия
Расследование
Минтранс
Авиапроисшествие
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