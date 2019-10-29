Найдено объяснение хронического провала реформ в России

Сумбур вместо статистики – это выражение сталинских времен как нельзя лучше характеризует то, что происходит с Росстатом. Стоит ли удивляться тому, что большие реформы разбиваются о положенные в их основу неверные цифры?

Сюрприз от Росстата

Министерство экономического развития, безусловно, является главным поставщиком новостей из нашего правительства. Ранее менеджеры этого ведомства находились как-то в тени: даже самый яркий из них, Герман Греф (2000-2007, второе место по долгожительству за последний век после двадцатилетки Николая Байбакова), никак не был главным ньюсмейкером. Но Максим Орешкин – это просто человек-праздник, по крайней мере для журналистов. Вот и от последней инициативы волосы встают дыбом.

В конце октября 2019 года Минэкономразвития порекомендовало Росстату (главное статистическое ведомство России, входит в структуру Минэка) сверять свои данные по бедности в России с цифрами Пенсионного фонда и налоговой службы. В эти организации поступают сведения о легальных заработках россиян и соответствующие отчисления от этих заработков. Логичное предложение, не так ли?

Наконец широкая публика узнала, что Росстат не пользуется данными ПФР и ФНС. И чтобы наладить статистическое взаимодействие между этими службами, нужно дополнительно выделить из бюджета 1,3 млрд рублей за три года

При этом все базы – хочется надеяться! – существуют уже не в бумажном, а в электронном виде, и нужно всего лишь отладить их интеграцию (что следовало сделать еще на заре цифровизации). Нет сомнений, что в итоге эту задачу выполнят простые программисты за зарплату, а искомые почти полтора миллиарда преобразуются в какую-нибудь симпатичную недвижимость на Лазурном берегу. Или где там предпочитают отдыхать молодые технократы?

В поисках адресности

Сейчас в Минэкономразвития уточняют, что цель нововведения – не снижение уровня бедности в цифрах, а «усиление адресности» предоставления помощи. Этот корявый термин означает, что помощь от государства (субсидии на оплату ЖКХ, социальные выплаты) будет получать меньше людей, чем сейчас. Только «настоящие бедные», а не те, кто ухитряется еще и что-то зарабатывать.

Притом что ни Орешкин, ни Малков реальных бедных людей давно уже нигде не видели – вид нищеты оскорбляет чиновное достоинство. Но отобрать у них помощь все же планируют

Хотите адресности? Мы можем указать вам адрес. Чтобы понять уровень бедности в России, Максиму Орешкину и главе Росстата Павлу Малкову хорошо бы без объявления о визите, без многодневной подготовки, без бронирования номеров люкс просто скататься в псковские, красноярские, ивановские, кировские или родные для Малкова саратовские деревни. Цифр они там не увидят, но суть – при желании – смогут понять. Или хотя бы посмотреть в глаза тем, кто получает чуть больше «прожиточного минимума», а значит, срочно нуждается в отмене государственной помощи.

1,3 миллиарда рублей будут потрачены на Росстат для того, чтобы не потратить несколько лишних миллиардов на свой народ. В этом есть экономика, безусловно.

Хотят как лучше

Никто не спорит, Росстат должен работать со сведениями всех государственных организаций, которые собирают сколько-нибудь значимые базы данных. Это, кстати, повысит и финансовую ответственность бизнеса – если раньше он мог отсылать статистикам одни цифры, а в налоговую несколько иные, то теперь его будет проще поймать за руку.

Все это укладывается в предложенную месяц назад концепцию Цифровой аналитической платформы (ЦАП) для Росстата, ради которой, собственно, и нанимали Малкова, программиста по образованию, экономиста по опыту работы, ранее вплотную не имевшего дела со статистикой, но явно видевшего ее недостаточность и недостоверность. ЦАП должна стать частью национальной программы «Цифровая экономика», входящей в федеральный проект «Цифровое госуправление», входящем в число направлений реализации майского указа.

Все это напоминает адрес кощеевой смерти и звучит очень неприятно – мы знаем, как реализуются у нас проекты и программы: чем крупнее замах, тем громче провал. Но с реформой Росстата провала быть не может, так как падать ниже уже некуда. В России сейчас на одном только федеральном уровне приняты 540 форм первичного учета, в которые входят 340 тысяч первичных статистических показателей. Цель – довести число форм до нуля, а всю информацию собирать централизованно и автоматически.

Эти планы можно только приветствовать.

А что это вообще было?

Но все сказанное выше означает, что никакой нормальной статистики в России нет, и сведения, которые ложатся на стол первым лицам государства, – это оценочная информация, цена которой крайне невелика. Такое качество работы, безусловно, объясняет многие ошибочные решения, принятые в последние годы на самом верху.

Господа, а как вы без сопоставления статистики и данных Пенсионного фонда вообще реформу-то организовать ухитрились? Неудивительно, что у вас пенсионеры первые полгода не получали ровно никакой добавки, даже индексации по инфляции – президент с вице-премьером посчитали в столбик и немного ошиблись. Такое бывает, когда реальная статистика отсутствует как класс

Качественная статистика – то, без чего в наше время вообще невозможна успешная реформа в экономике. Стоит ли удивляться, что наша реформаторская телега, которая катится впереди статистической лошади, постоянно сворачивает не туда, бьется об ухабы и скоро окончательно завязнет в болоте по известному адресу?

Грустно все это, господа…