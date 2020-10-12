Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Навязчивая музыка. Психолог рассказала о способе избавиться от мелодии в голове

Артем Денисов
12 октября, 2020 04:01
2 мин
музыка
Фото: pixabay.com

Стало известно, как избавиться от навязчивой музыки в голове.

Как сообщила руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева, в первую очередь нужно вспомнить, из какого она фильма, сериала или игры, после чего нужно найти композицию в Сети и несколько раз внимательно ее прослушать.

Затем нужно заняться деятельностью, которая требует сильной интеллектуальной включенности, например - просмотром видео, работой и так далее.

Как отметила психолог, избавиться от навязчивой музыки в голове поможет переключение на позитив, например - на фразы «Я уверен в себе», «У меня все хорошо» и другие.

Навязчивая мелодия может быть связана с особенностями работы мозга человека, собщает агентство новостей «Москва».

Ранее группа учёных из России, Англии и Испании доказала, что нейронные сети головного мозга копируют структуру биологических систем и превосходят людей в распознавании образов, на примере девятой симфонии Бетховена.

Доказательство существования таких клеток опровергает распространенную теорию, утверждающую, что возникновение абстрактных понятий в мозге происходит исключительно благодаря активации больших комплексов нейронов. Это также может сыграть очень важную роль в развитии искусственных нейронных сетей.

темы
музыка
психолог
голова
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!