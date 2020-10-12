Навязчивая музыка. Психолог рассказала о способе избавиться от мелодии в голове

Фото: pixabay.com

Стало известно, как избавиться от навязчивой музыки в голове.

Как сообщила руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева, в первую очередь нужно вспомнить, из какого она фильма, сериала или игры, после чего нужно найти композицию в Сети и несколько раз внимательно ее прослушать.

Затем нужно заняться деятельностью, которая требует сильной интеллектуальной включенности, например - просмотром видео, работой и так далее.

Как отметила психолог, избавиться от навязчивой музыки в голове поможет переключение на позитив, например - на фразы «Я уверен в себе», «У меня все хорошо» и другие.

Навязчивая мелодия может быть связана с особенностями работы мозга человека, собщает агентство новостей «Москва».

Ранее группа учёных из России, Англии и Испании доказала, что нейронные сети головного мозга копируют структуру биологических систем и превосходят людей в распознавании образов, на примере девятой симфонии Бетховена.

Доказательство существования таких клеток опровергает распространенную теорию, утверждающую, что возникновение абстрактных понятий в мозге происходит исключительно благодаря активации больших комплексов нейронов. Это также может сыграть очень важную роль в развитии искусственных нейронных сетей.