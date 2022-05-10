Навсегда забыть имена: российским СМИ хотят запретить упоминать уехавших из страны артистов
Сенатор от Крыма Сергей Цеков начал раздумывать о необходимости разработать закон, который бы запретил средствам массовой информации и интернет-ресурсам упоминать артистов и деятелей культуры, покинувших Россию после того, как лидер государства Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине.
Цеков убеждён — такой документ необходим, поскольку «имена антироссийских людей нужно навсегда забыть». Сенатор считает, что даже отрицательная информация о вышеупомянутых личностях может сыграть им на руку, за счёт этого артисты становятся популярнее, передаёт цитату Цекова РИА Новости.
Инициативу в своём Telegram-канале оперативно прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его словам, никаких законов, запрещающих СМИ упоминать людей, покинувших РФ в последние месяцы, «в России не будет».