Навальный «отрабатывает» деньги олигарха Петрова заказными видео о его невиновности
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Навальный «отрабатывает» деньги олигарха Петрова заказными видео о его невиновности

Почему руководитель ФБК заступается за Сергея Петрова

Скандальный блогер Алексей Навальный решил заступиться на своей странице в Twitter за олигарха Сергея Петрова, своего спонсора-миллиардера. Владельца автосалона «Рольф» обвинили в незаконном выводе средств из Российской Федерации.

Как сообщало ранее «Федеральное агентство новостей», Сергей Петров был спонсором Навального. По словам олигарха, он болеет душой за Россию, хотя его семья разбросана по всему миру и не проживает на Родине. Сам Петров был депутатом Госдумы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия», хотя и признавался, что мало верит в перспективы России. Также он неоднократно предсказывал скорый развал РФ.

Тень на Петрова бросило оказавшееся в Сети письмо помощников олигарха к блогеру с просьбой к  так называемому ФБК помочь «юридически надавить» на конкурентов.

Необходимо отметить, что в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навальный никогда не затрагивал своего спонсора Петрова, хотя информация о его недвижимости за границей и кипрских офшорах всегда была на виду.

Видимо, слишком тесные связи с «меценатом» заставили блогера заступиться за своего покровителя, который попал в поле зрения Следственного комитета.

Теги:
События: общество
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