Навальный обвинил своих конкурентов в подделке подписей

Оппозиционер Алексей Навальный убежден, что большинство кандидатов в депутаты Мосгордумы от непарламентских партий и самовыдвиженцев «врут» о количестве собранных подписей, либо «рисуют» их.

«Вот вам четкий индикатор. Больше всего подписей собрали Яшин и Соболь в своих округах. Легко объяснить почему. У них и команды, и медийность – 90% обсуждения выборов в МГД, это обсуждения Яшина или Соболь. Если кто-то говорит, что собрал больше, чем они, то на 100% врет и рисует подписи», – считает основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Между тем, по состоянию на 24 июня, результат Любови Соболь в 3000 подписей обошел Роман Юнеман (3200), а показатель Ильи Яшина в 3300 подписей перекрыли Дмитрий Гудков (4000) и Дарья Беседина (4200). При этом организованный Навальным Центр сбор подписей (ЦСП) работает, в том числе в интересах Юнемана и Гудкова. Возникает логичный вопрос, зачем же Навальный помогает тем, кто, по его же словам, «врет и рисует подписи»?

Интересно и то, что по факту ЦСП приносит ощутимую пользу только все тем же Соболь и Яшину, чьи избирательные округа находятся в центре. Так, Константин Янкаускас (округ №31; часть Зюзино, Нагорный, Чертаново Северное) сообщил, что с начала работы Центра получил оттуда всего около 100 подписей. То есть остальные кандидаты, по большому счету, нужны для повышения той самой медийности Команды Навального и создания образа Алексея, как «лидера оппозиции».

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Для официальной регистрации всем представителям непарламентских партий и самовыдвиженцам в срок до 5 июля необходимо собрать подписи 3% своих сторонников.