Навальный обвинил Каца в работе на мэрию Москвы

Политик Алексей Навальный назвал кандидата в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарью Беседину спойлером своего протеже, директора ФБК Ивана Жданова в 8-м избирательном округе (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол). Об этом Навальный написал в Twitter в ответ на сообщение заместителя председателя Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что Дарья Беседина с 90% вероятностью преодолела подписной барьер. Иван Жданов является представителем Команды Навального и, по данным Венедиктова, зарегистрирован для участия в выборах не будет.

«Конечно, она кандидат, ведь она спойлер директора ФБК Ивана Жданова, идёт в его округе, а мэрия поддерживает», – написал Навальный в своем микроблоге Twitter.

Кандидатуру Дарьи Бесединой на внутрипартийном уровне лоббирует один из главных претендентов на пост главы московского отделения «Яблока» урбанист Максим Кац. Таким образом, выпад Навального был нацелен именно на Каца.

В свою очередь, Максим Кац с сожалением отреагировал на новость о вероятном недопуске Ивана Жданова до участия в выборах.

«Фиговая тема со Ждановым. Навальный решил запихнуть его зачем-то в 8 округ в рамках его весенней борьбы с урбанизмом, уже сильно после того как мы объявили и стали вести там кампанию. Конечно, это даёт много инструментов для манёвра для власти, зачем так делать — не ясно. Сам Жданов норм чел, был бы хорошим депутатом, но с 8 округом он и его повестка никак не связаны, а единороссов, с которыми он ведёт борьбу там нет. Теперь же, и если его зарегают будет плохо, потому что оттянет у нас голоса, и если не зарегают, тоже, по понятным причинам. Зачем нужно в рамках внутренней борьбы с другой оппозиционной командой устраивать такое мне не ясно совсем, но такая уж тактика. Придётся работать с тем, что есть», – написал Кац у себя в Twitter.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Для участия в них самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий необходимо было собрать в свою поддержку подписи 3% избирателей в своем округе.