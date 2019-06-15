Навальный использует Соболь для травли женщин, метящих в политику
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Навальный использует Соболь для травли женщин, метящих в политику

Федермессер пришлось снять свою кандидатуру из-за нападок Любови Соболь и Алексея Навального

Леся Рябцева, ранее занимавшая пост заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», заявила, что Алексей Навальный использует Любовь Соболь исключительно с целью безопасной для себя травли других женщин. Об этом она написала в личном Телеграмм-канале.

Особенно это четко видно на фоне грязи и лжи, которые ставленница Навального выливала на Анну Федермессер после того, как активистка решила баллотироваться в Мосгордуму.

Как только Федермессер заявила о своем намерении, штаб Навального развернул против нее масштабную кампанию. В ход шли обвинения, шантаж и даже угрозы физической расправы, как сообщает ФАН.         

Травля подействовала, и Федермессер пришлось снять свою кандидатуру. Навальный и Соболь тут же сделали вид, что не имеют к этому никакого отношения. Однако сама Федермессер открыто говорит о предательстве и ударе в спину.

«Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное - лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми», - пишет она.

Федермессер особенно подчеркивает, что не хочет больше видеть в заголовках СМИ свое имя рядом с именами Соболь и Навального.

Хотя Анна Федермессер и стала жертвой жестоких политических игр, ее старания не были напрасны. Вся несистемная оппозиция заметила, насколько жестоко и цинично действует штаб Навального. Если раньше его протеже Соболь вызывала лишь недоумение, отвращение и снисходительные улыбки, то теперь оппозиционное сообщество её открыто ненавидит.

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События: общество
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