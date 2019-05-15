Навального обвинили в борьбе с неугодными оппозиционерами
Навального обвинили в борьбе с неугодными оппозиционерами

Елена Винокурова написала о травле со стороны последователей Алексея Навального

Во вторую годовщину митинга против реновации в Москве, который прошел 14 мая 2017 года на проспекте Академика Сахарова, один из его организаторов Елена Винокурова написала пост в своем Telegram-канале о травле со стороны последователей Алексея Навального. Она уверена, что Алексей Навальный просто не даст неугодным ему оппозиционерам спокойно провести публичную кампанию на выборах в Московскую городскую думу, которые пройдут 8 сентября.

«Я сама думала выдвигаться в Мосгордуму против ненужного человека Метельского. Я приняла решение этого не делать, так как Навальный и товарищи мне избраться не дадут. После того, что два года назад устроил Леша Навальный, я не то чтобы отошла. Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает», – написала Винокурова.

Она также рассказала, что после митинга сторонники Алексея Навального обрушились на нее с резкой критикой за то, что якобы именно Винокурова не дала выступить Навальному на аполитичном мероприятии. Но сама Винокурова к недопуску Навального на сцену отношения не имеет.

«Меня тогда осудили за то, что я не совершала. Просто потому, что Леша Навальный меня обвинил. Леша Навальный таким образом защитил застройщиков. Он всегда защищает стройку. Для меня лично это была почти цена жизни», – рассказала Винокурова.

По ее словам, организаторы митинга против реновации заранее договорились полностью отказаться от приглашения политиков на сцену. Предполагалось, что выступать будут только гражданские активисты. В последний момент члены оргкомитета представитель партии «Яблоко» Юлия Галямина и муниципальный депутат Елена Русакова нарушили договоренность, посчитав, что выступление Алексея Навального придаст больше веса митингу. Однако Навальному выступить не дали – с мероприятия его вывела полиция.

«Ну а потом гражданин Н. сделал то, о чем они явно договорились накануне. И обвинил меня. В итоге он сработал на застройщиков», – резюмирует Винокурова.

На примере Нюты Федермессер, которую Навальный публично обвинил в работе на мэрию и попытке оттянуть голоса у юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, Винокурова убедилась, что в случае любой активности в политике ей придется вновь столкнуться с противодействием Навального и его сторонников и пережить кошмар во второй раз.

«Федермессер – святая. Я знаю, что, если не дай Бог что – идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте – просто сил», – обозначила Винокурова свои симпатии в споре Федермессер и Соболь.

Напомним, появление Алексея Навального на митинге в 2017 году вызвало скандал, который затмил основной посыл акции. Многие оппозиционеры, в том числе Елена Винокурова, тогда посчитали, что своими действиями Навальный сыграл против участников митинга и на руку застройщикам.

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