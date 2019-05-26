Навальнисты пытались захватить Театр Станиславского

В Telegram-канале Медиакиллер появилось видео, на котором кандидат в депутаты Мосгордумы от «Команды Навального» Иван Жданов и его сторонники спорят с охранниками. В пояснении к ролику говорится, что конфликт произошел в здании Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Навальнисты якобы предприняли попытку захватить здание.

Там же сказано, что во время перепалки перед зданием театра находился артист Святослав Мануйлов. В марте этого года Алексей Навальный требовал повысить якобы несправедливо обделенному Мануйлову зарплату, а тот в свою очередь агитировал деятелей культуры поддерживать Навального.

На записи видно, что на требования охраны покинуть помещение Жданов и его группа поддержки не реагировали. Инцидент был исчерпан, как только охрана пригрозила вызвать полицию. «Захватчики» тут же ретировались.

Цели акции до сих пор остаются неясными. По всей видимости, таким образом Иван Жданов решил привлечь внимание к своей фигуре в рамках избирательной кампании. Он идет на выборы в 8-м избирательном округе столицы, в который входят районы Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол.

Сам Жданов инцидент пока никак не прокомментировал.

Ранее схожую тактику информационного шума использовал другой кандидат от «Команды Навального» Владимир Милов, вмешавшись в конфликт между муниципальными депутатами Коньково. Его соратник Сергей Соколов был снят с должности главы муниципального образования большинством голосов мундепов. Его место занял представитель «Яблока» Сергей Малахов. Милов же сейчас в СМИ и соцсетях громко доказывает, что произошедшее – «незаконный захват власти в Коньково единоросом».