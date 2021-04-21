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Нацпроект «Здравоохранение» провалился из-за отказа онкобольных лечиться по задумке властей

Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 11:42
2 мин
Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 11:42
2 мин
Виктор Лисицын/Global Look Press
Виктор Лисицын/Global Look Press

Онкопациенты в России стали чаще покупать лекарственные средства на свои деньги. Вся проблема кроется в нацпроекте «Здравоохранение».

Так, в прошлом году россияне потратили на противоопухолевые препараты 5,2 миллиарда рублей, в 2018-м – 2,2 миллиарда рублей. Заметный скачок случился в 2019-м году (4,1 миллиарда рублей), когда в стране началась реализация нацпроекта, в рамках которого власти стали выделять дополнительные деньги на закупку лекарств для онкобольных. Но не всем эта идея пришлась по душе из-за дефицита на рынке эффективных таблеток.

По задумке правительства, данная категория граждан должна была получать препараты бесплатно. Причем средства на эти цели выделялись значительные: в 2019-м – 150,9 миллиардов рублей, а в 2020-м уже 188,8 миллиардов рублей. При этом на закупку отечественных препаратов тратится 63,7% средств, зарубежных – 36,3%, в аптеках же ситуация обстоит ровно наоборот – 26% против 74% соответственно, передает газета «Ведомости».

«В моей практике был далеко не один случай, когда после лечения оригинальным препаратом пациент стал получать российский дженерик и у него случался рецидив», – объясняет нежелание онкобольных лечиться отечественными препаратами директор по развитию Ассоциации онкологов страны Баходур Камолов.

Ранее в России захотели испытать вакцину против новой коронавирусной инфекции на онкобольных.

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ТЕГИ
Лекарства
Здравоохранение
Нацпроект
Онкобольные
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