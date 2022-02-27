Национальная оборона предлагает атаковать денежные счета россиян несогласных с проводимой Кремлем спецоперацией на Украине
Госдуму просят начать забирать деньги и дома у противников спецоперации.
Главный редактор ведущего военно-политического издания «Национальная оборона» Игорь Корточенко высказался о необходимости изъятия активов у россиян, не поддерживающих курс Кремля и выступающих в поддержку Киева.
По словам Коротченко, выдвигать контраргументы против россиян, «фактически выступающих в виде рупора западной пропаганды» на сегодняшний день недостаточно. Их поведение «ставит под сомнение правомерность действий государства».
«Я бы предложил инициативу немедленного принятия Государственной думой специального закона о конфискации финансовых активов граждан РФ, которые публично выразили политическую поддержку нынешнему киевскому режиму и выступили против спецоперации вооруженных сил России», - заявил Корточенко.
Главный редактор издания предлагает распределить активы россиян в пользу детских домов и прочих государственных и муниципальных учреждений. По словам Корточенко, все несогласные с курсом страны фигуранты, так как открыто кричат о своих позициях в социальных сетях.
Кроме того, с точки зрения Коротченко, многие деятели российской оппозиции - долларовые миллионеры, и имеют крупные денежные счета и роскошную недвижимость, - сообщает информационный портал «Ura.ru»