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Настоящие полицейские помешали лжепрокурору с пистолетом грабить москвичей

Дмитрий Байков
5 ноября, 2020 14:19
2 мин
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фото: Flickr

В Измайловском парке Москвы мужчина с поддельным прокурорским удостоверением попытался ограбить прохожих. Однако был задержан настоящими полицейскими.

Мужчина приехал их Молдавии и решил подзаработать. Он обзавелся оружием, поддельным удостоверением и вышел на «работу». В Измайловском парке злоумышленник криком «Стоять полиция» остановил двух прохожих и даже для убедительности выстрелил в воздух.

Угрожая пистолетом, преступник заставил молодых людей лечь на землю и обыскал. В кармане одного из них он нащупал мобильный телефон и попытался его похитить.

В это время к месту подоспели настоящие полицейские. На них поддельное удостоверение впечатления не оказало и они попытались задержать псевдопрокурора, однако тот смог убежать.

Позже полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что уроженец Молдавии был ранее судим, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что в Москве около отдела полиции на улице Рыбалко задержали мужчину с двумя гранатами.

темы
Москва
Россия
общество
происшествие
полиция
задержание
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