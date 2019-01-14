Насколько Москва готова к электромобилям

О приоритетности внедрения электромобилей в России говорят последние законодательные инициативы муниципальных властей.

В Госдуме предложили освободить владельцев электрокаров от транспортного налога на шесть лет.

Сейчас в России, по данным агентства «АВТОСТАТ» на август 2018 года, зарегистрировано всего 2,5 тысячи электромобилей, большинство из них — в Приморье (586 единиц), в Москве и Подмосковье — 467.

По мнению основателя сервиса по бронированию трансферов и аренде автомобилей с водителем по самым выгодным ценам GetTransfer.com Александра Першикова:

«В нашей стране этот бизнес скоро займёт свою нишу. Однако с большой долей вероятности автомобилей на электрической тяге будет все больше, в том числе и потому, что власти предоставляют их владельцам некоторые преимущества по сравнению с «жидкотопливными» авто», - заявил он.

Центром притяжения электромобилей на российском рынке изначально была Москва. Город придерживался европейского пути развития в сфере транспортных коммуникаций и продолжает внедрять новые технологии.

Помимо Москвы комфортным для владельцев электромобилей городом является Санкт-Петербург, где европейские стандарты в системе транспортной сети также находятся на высоком уровне. Но, к сожалению, жители культурной столицы обзаводиться электрокарами пока не планируют.

По заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, к 2020 году объем рынка электрокаров в России должен составить 200 тысяч машин, но без системной государственной политики и поддержки этой отрасли данные показатели вряд ли будут достигнуты.

«Крупнейшие российские города пока еще не готовы к запуску автомобилей с тяговым электродвигателем. В Москве, к примеру, до сих пор ощущается острый дефицит точек зарядки авто, а инициатива с электробусами не получила должного развития из-за нехватки объема аккумуляторов. Заряда электробуса хватает только на совершение двух маршрутов из точки А в Б и обратно. Так что подготовка почвы для подобных нововведений — задача №1 в ходе реализации перспективы», — заявляет Першиков.

На данный момент электромобиль остается дорогой игрушкой во многих странах, в том числе и в России. Нынешний покупатель не готов переплачивать за авто в 4-5 раз больше из-за наличия электродвигателя. К тому же, нельзя забывать о высокой стоимости эксплуатации и недостаточно интенсивной скорости подзарядки автомобиля.

Иными словами, на фоне серьезных социальных проблем как регионального, так и федерального уровней, многие политики считают неуместным делать акцент на развитии luxury-сегмента, к которым и относится электромобиль.

В целом, одним из эффективных политических решений в области электрокаров могло бы быть предоставление некоторых субсидий их владельцам, однако, за исключением предоставления бесплатных парковок и скидок на ОСАГО, подобный законопроект еще не рассматривался.

Стоит упомянуть также об общем тренде спада на индивидуальное пользование автомобилем — теперь вместо покупки персонального авто пользователи начинают активно использовать каршеринг-сервисы и прочие транспортные сайты-агрегаторы. Все это приводит к уменьшению количества транспорта в черте города, и в конечном счете — к улучшению экологической ситуации, что в конце концов и является миссией большинства производителей электрических авто.

Эксперты сходятся в том, что суровый российский климат и большие расстояния — серьезные помехи на пути внедрения электромобилей в ежедневное пользование среди россиян. Совокупность всех вышеперечисленных факторов приводит к мысли о том, что повсеместного перехода на электромобили в России не получится — по крайней мере, в ближайшем будущем.

С другой стороны, российский производитель уже готов к введениям новых технологий производства электрокаров, даже несмотря на очень высокую стоимость. Так что последнее слово, заключающееся, прежде всего, в проработке инфраструктуры и подготовке законодательной базы, остается за государством.

По информации GetTransfer.com

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