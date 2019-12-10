От нашей Lada до нашего Volkswagen. Начинка пирога

Спрос на автомобиль во многом зависит от степени продуманности его комплектации. Сегодня все сложнее навязать покупателю лишние опции, но и просто низкой стоимостью «пустышки» его уже не заманить.

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, назвали самые популярные и, наоборот, наименее востребованные комплектации автомобилей в топ-10 самых продаваемых через интернет моделей в России.

В ходе исследования были проанализированы результаты продаж площадки за 11 месяцев текущего года. Онлайн было реализовано свыше 15 тыс. автомобилей — на 50% больше, чем в январе — ноябре 2018 года. Растущая популярность покупки новых автомобилей через интернет позволяет выявлять тенденции всего российского авторынка с минимальной погрешностью и отслеживать закономерности

«В топ-10 наиболее популярных моделей, купленных онлайн, входят самые разные автомобили, но статистика популярных и не очень комплектаций примерно схожа. Исключением являются самые бюджетные версии, которые покупают без дополнительных опций, просто как средство передвижения. В остальных случаях людям важно иметь в машине хотя бы минимум удобств. Сегодня он включает в себя кондиционер, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники и автоматическую коробку передач. За эти системы покупатели готовы немного переплатить, но в пределах разумного, так как стоимость остается важным фактором при выборе нового автомобиля», — поясняет директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

По словам эксперта блога Autospot.ru Сергея Власова, сегодня главный критерий при выборе уровня оснащения покупаемых новых автомобилей — разумная достаточность, что видно из приведенной ниже таблицы. Автомобили в комплектациях, отвечающих этому требованию, могут составлять треть продаж той или иной модели, пример — Volkswagen Polo в версии Trendline. У бюджетных автомобилей тренд иной: наиболее востребованными оказываются самые доступные версии, несмотря на небогатое оснащение: каждая восьмая продажа у Lada Granta приходится на комплектацию Standard.

Популярные и невостребованные комплектации в топ-10 бестселлеров онлайн-продаж с подробными комментариями эксперта блога Autospot.ru Сергея Власова:

Источник: Autospot.ru, декабрь 2019