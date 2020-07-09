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Нашествие оводов и слепней ждут в Москве

Артем Денисов
9 июля, 2020 02:28
2 мин
насекомые
Фото: pixabay.com

В середине июля в Москве и области ожидается уменьшение количества комаров, однако на смену им придут оводы и слепни.

Помочь в борьбе с кравососущими могут эфирное масло, чеснок, ромашка и мята. Отмечается, что не редко комары переносят различные болезни. Особенная реакция на них может быть лишь у аллергиков. Кроме защиты, которую можно купить в ближайшем магазине, существуют также природные репелленты.

«Считается, что эфирные масла творят чудеса — всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой», — сообщила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова. Также можно использовать сушеную ромашку и мяту, потому что эти травы разрушают нервную систему насекомых.

Чеснок, разложенный по углам комнаты, может избавить от насекомых на 10 часов, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, коронавирус не могу переносить насекомые, появляющиеся в России с приходом весны и лета, сказал энтомолог, специалист по ДНК Константин Китаев.

В Китае специалисты уже провели необходимые исследования и выяснили, что кровососущие не разносят коронавирус, сказал эксперт. Как сообщила энтомолог Юлия Ловцова, у научного сообщества нет данных о том, что комары могут быть переносчиками коронавируса. То же самое утверждение можно отнести и к мухам, сообщает «Рен ТВ».

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москва
насекомые
комары
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