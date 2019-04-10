А из нашего окна - видим мы окоп врага
А из нашего окна - видим мы окоп врага

Жизнь под обстрелом стала для жителей Донбасса страшной нормой

Поселок Ясное, юго-западная окраина Докучаевска – отдельный выступ, находящийся почти полностью в окружении позиций ВСУ, подступающих к жилым кварталам на расстояние 500-800 метров.

Единственная дорога, связывающая населенный пункт с городом простреливается с двух сторон и последний километр водители стараются как можно быстрее проскочить.

В поселке не работает детский сад и разбита школа. По распоряжению администрации местных детей отвозит в ближайшую школу в Докучаевске специальный автобус и в определенное время привозит назад.

Ухоженные дворики старых двухэтажек удачно гармонируют с жилыми постройками частного сектора. На улицах чистота, нигде не увидишь завалявшегося конфетного фантика, не говоря о большем, что поразило в первую очередь, зная в каких условиях, здесь живут люди.

В поселке практически нет ни одного целого дома, и отсутствует полностью остекление фасадов выходящих в сторону позиций украинской армии

Населенный пункт простреливается с трех направлений и дети и грая на улице, стараются не отходить далеко от дома.

- Бывает, выйдем на улицу и сидим на лавочке, начинают стрелять – бух, и забежали в подъезд. А потом находим патроны, - рассказывает Ольга Николаевна.

Ольга Алексеевна живет на третьем этаже самого крайнего дома, с балкона которого прекрасно видны блиндажи ВСУ.

Здесь, как в сорок первом году, соблюдают светомаскировку. Огромная лоджия частично заколочена фанерой и затянута темной клеенкой. Окна жилых комнат тоже затянуты клеенкой и завешены одеялами. В зале в потолке виднеется заделанное отверстие. Был сильный обстрел, и мина через крышу залетела в квартиру. Ольга Алексеевна с сыном укрылись в подвале, это спасло их жизни.

Летом 2014 спасаясь от обстрела, Ольга Алексеевна получила серьезную травму позвоночника, приковавшую ее к постели. Она думала, что так и останется инвалидом, но помощь пришла неожиданно.

- Стреляли очень сильно, и мы стали бежать в подвал, в доме нигде не спрячешься, а подвал у нас хороший прочный. Все спешат, друг на друга налетают. Сзади кто-то в суматохе подтолкнул, я упала с лестницы и шесть месяцев не ходила вообще и не двигалась. Так лежала, а потом одна совершенно не знакомая молодая женщина, приходит и говорит: «я тебя на ноги поставлю – ходить будешь, не знаю - с палочкой или нет».

Она приходила постоянно со мной занималась, начав с простых упражнений – под спину клала скалку, и я по ней перекатывалась несколько раз. Так постепенно поставила на ноги.

Второй раз снаряд влетел в лоджию. Ольга Ивановна находилась в соседней комнате, и от контузии сильно упало зрение. Шальная пуля угодила в шкаф, стоящий в коридоре. Загорелась куртка. Сын вовремя среагировал и потушил пожар.

-Так невозможно жить, стреляют постоянно, боимся, лишний раз выйти на лоджию или выглянуть в окно, - сетует старушка. - Было такое в 2014 году -напротив дома на просеку выводили танки, и они по нам лупили. Стреляли так, что уши закладывало. Такое ощущение было, что дом подпрыгивает.

Что говорить, если в ближайший магазин в обход с полкилометра, среди жилых строений, лишь бы не проходить открытый участок местности, который прекрасно просматривается в возвышенности украинских войск.

Как-то утром «всушники» из стрелкового оружия обстреляли автобус с рабочими. Одна женщина тогда погибла.

О заключенных перемириях Ольга Алексеевна узнает лишь из телевизионных новостей и вставляет крепкое словцо, при упоминании об очередной договоренности соблюдения «режима тишины».

- Я удивляюсь, почему наши не стреляют в ответ. Когда был Захарченко, он молодец был, хоть и запрещали стрелять, он как то отвечал на это. И было хорошо, они быстро прекращали. Начинают они чем-то тяжелым стрелять, он тоже не смотрел – выведет свое, бабахнет на них раза два три и все, прекращается. А сейчас ему начхать. Сейчас стреляют часто и густо, практически каждый день. Каждую ночь и даже днем. Недавно парня убило – просто шел с работы. И главное дело, что они не боятся ничего, а по телевизору (здесь принимают трансляцию украинских телеканалов прим.) только и слышишь что это ДНР, такие проклятые, они стреляют, убивают наших людей. Я вам скажу честно, сколько я здесь самого начала ни разу не слышала, что б наши первые открывали огонь.

За четыре с половиной года, люди здесь привыкли к спартанским условиям. Постоянные обстрелы часто приводят к повреждениям линий жизнеобеспечивающей инфраструктуры, зачастую на несколько дней оставляя поселок без электричества и водоснабжения.

Работы в поселке нет, сын перебивается случайными заработками, а Ольга Алексеевна живет на республиканское пособие (оно же пенсия) 3300 рублей. Денег, по ее словам едва хватает на полмесяца, и выживать им помогают волонтеры.

- Цены такие сумасшедшие. У меня нет не огорода, ничего. Я живу с базара и магазина. Дают еще помощь, набор продуктов. Но ее дают одну на семью из трех-четырех человек. Так и выживаем. Хорошо, что коммунальные услуги остались на уровне 2014 года. Но платить за квартиру нечем, потому что самим на продукты не хватает. Уже большая задолженность, но нас пока не трогают. Я вот зимой в каком холоде прожила! Представьте сами в квартире ни одного целого окна.

Автор: Андрей Незваный

Теги:
Места: Украина, ДНР
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Виновата ипотека: Как кредитование уничтожает Россию Далее в рубрике Виновата ипотека: Как кредитование уничтожает РоссиюОпустошение русской провинции - последствие ипотечной лихорадки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО