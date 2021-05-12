Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Население Китая увеличилось на пол-России с отменой политики «одна семья — один ребенок»

Лилия Караева
12 мая, 2021 12:51
1 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 12:51
1 мин
Китай
Vasilii Smirnov/Russian Look/Globallookpress

В Китае опубликовали итоги переписи населения. Как выяснилось, рост числа жителей замедляется и скоро КНР перестанет быть самой большой страной мира.

По последним данным, население страны составляет 1 млрд 412 миллионов человек: за 10 лет прирост составил 72 миллиона - это половина населения России. С 2011 года население росло на 0,53% в год, хотя десятилетие ранее прирост составлял 0,57%.

Как показывают итоги, Китай может перестать быть самой большой страной и уступит место Индии. Отставание составляет пару десятков миллионов человек.

Согласно результатам, трудоспособного населения в Китае ( от 16 до 59 лет) еще много - 880 миллионов человек.

В 2016 году Китай отменил правило «одна семья — один ребенок», гражданам разрешили иметь двоих детей. Политика действовала 36 лет. До ее введения на одну женщину в Китае в среднем приходилось по 6 детей.

Поделиться
ТЕГИ
Китай
Население
Перепись
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!