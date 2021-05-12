Население Китая увеличилось на пол-России с отменой политики «одна семья — один ребенок»

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В Китае опубликовали итоги переписи населения. Как выяснилось, рост числа жителей замедляется и скоро КНР перестанет быть самой большой страной мира.

По последним данным, население страны составляет 1 млрд 412 миллионов человек: за 10 лет прирост составил 72 миллиона - это половина населения России. С 2011 года население росло на 0,53% в год, хотя десятилетие ранее прирост составлял 0,57%.

Как показывают итоги, Китай может перестать быть самой большой страной и уступит место Индии. Отставание составляет пару десятков миллионов человек.

Согласно результатам, трудоспособного населения в Китае ( от 16 до 59 лет) еще много - 880 миллионов человек.

В 2016 году Китай отменил правило «одна семья — один ребенок», гражданам разрешили иметь двоих детей. Политика действовала 36 лет. До ее введения на одну женщину в Китае в среднем приходилось по 6 детей.