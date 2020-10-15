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Нарушителей режима самоизоляции будут вычислять по камерам на улицах

Антон Мельников
15 октября, 2020 12:55
1 мин
weq
Pixabay

Власти Москвы подтвердили, что уличные камеры будут обновлены, после чего с их помощью можно будет вычислять нарушителей режима самоизоляции. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД).

Согласно заявлению ЦОДД, обновление камер не связано с ухудшением ситуации по заражению коронавирусом и было запланировано давно.

«360» напоминает, что статья за нарушение самоизоляции появилась в КоАП России в апреле 2020 года. 15 октября стало известно, что сенаторы определят понятия «самоизоляция», «режим ограничительных мер», «режим самосохранения» и «социальная дистанция», чтобы избежать их неверного толкования.

темы
Москва
коронавирус
самоизоляция
наблюдение
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