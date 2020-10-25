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Общество
«Народный ультиматум» оказался подкреплен 100 тысячами митингующих в центре Минска
25 октября, 2020 20:41
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Flickr
Оппозиционный марш «народного ультиматума» в центре Минска собрал около 100 тысяч человек. Основные претензии по-прежнему к Лукашенко.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с требованием отставки Лукашенко, а также прекращении насилия на улицах и освобождения всех политзаключенных. В случае невыполнения в стране планируется национальная забастовка.
Напомним, ранее силовики в Минске заявили о готовности применить боевое оружие.
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