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«Народный ультиматум» оказался подкреплен 100 тысячами митингующих в центре Минска

Кирилл Савушкин
25 октября, 2020 20:41
1 мин
Photo
Flickr

Оппозиционный марш «народного ультиматума» в центре Минска собрал около 100 тысяч человек. Основные претензии по-прежнему к Лукашенко.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с требованием отставки Лукашенко, а также прекращении насилия на улицах и освобождения всех политзаключенных. В случае невыполнения в стране планируется национальная забастовка.

Напомним, ранее силовики в Минске заявили о готовности применить боевое оружие.

темы
протесты
Светлана Тихановская
Минск
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