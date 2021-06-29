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Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в Москве
29 июня, 2021 07:47
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АГН МоскваGlobal Look Press
Народная артистка России Вера Алентова госпитализирована в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.
О том, в каком состоянии находится актриса, пока неизвестно.
79-летняя Алентова сдала тест на коронавирус и теперь ожидает его результатов, сообщает РЕН.ТВ.
Ранее коронавирус был выявлен у ее супруга, режиссера Владимира Меньшова.
Широкую известность Алентовой принесла роль в оскароносном фильме Меньшова «Москва слезам не верит».
Также она снималась в картинах «Завтра была война», «Ширли-мырли» и «Зависть богов» и телесериалах.
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