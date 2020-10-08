Нарколог связал алкоголизм в стране с рекламой безалкогольного пива

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Президент Независимой наркологической гильдии врач-нарколог Руслан Исаев рассказал о том, что влияет на головы типичного российского потребителя алкогольной продукции.

Исаев убежден, что для пивных компаний реклама безалкогольного пива является удобным поводом для продвижения собственной алкогольной продукции.

«Человек не вдумывается (во время рекламы — Ред.) безалкогольное перед ним пиво или нет. Он смотрит на образ бутылки определенного бренда. Фактически происходит реклама бренда пива, а не его конкретной продукции», — приводят слова врача «Известия».

Эксперт призывает задуматься не столько над запретом подобной рекламы, сколько над переносом временных рамок на более поздний период, для отсечения подростковой аудитории.