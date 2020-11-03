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Напавший на критика Кадырова в Швеции рассказал про приказ из Грозного

Лилия Караева
3 ноября, 2020 17:13
2 мин
Тумсо Абдурахманов
Скриншот видео

Россиянин Руслан Мамаев, подозреваемый в нападении на чеченского блогера в Швеции, попросил предоставить ему политическое убежище. На допросе он признался, что не мог ослушаться людей, которые направили его из Грозного в Швецию.

Об этом сообщил адвокат Густав Андерссон. Мамаев долго молчал и потом заговорил в надежде, что это может спасти его жизнь.

«Он просто не мог отказаться от полученных им инструкций», — сказал адвокат.

От кого исходил приказ о нападении на блогера Тумсо Абдурахманова, он не раскрыл. Уточняется, что мужчина «не посмел сказать «нет».

Адвокат подчеркнул, что Мамаев не собирался убивать блогера - он решил навредить ему, а потом сказать, что провалил миссию.

Следствие считает, что покушение заказали люди, связанные с властями Чечни. Прокурор назвал причиной покушения кровную месть - Абдурахманов критиковал бывшего главу ЧР и отца нынешнего главы Рамзана Кадырова, пишет шведская газета Dagens Nyheter.

Напомним, нападение произошло в конце февраля в Швеции. Мамаев проник в его квартиру и нанес несколько ударов молотком. Абдурахманов смог обезвредить преступника.

Ранее в Финляндии совершили покушение на блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова.

темы
нападение
Швеция
Грозный
приказ
блогер
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