Налоговая подключилась к разорению бизнеса

Экстремальная налоговая политика России восходит на пик. И если вы опрометчиво зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, добросовестно подали заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения (в единственном экземпляре), и до сих пор не попали в жернова налоговой молотилки, то не спешите радоваться.

Подождите год-два. Сдайте 1-2 декларации «по упрощенке». Не удивляйтесь, если налоговая в один прекрасный момент сочтёт, что вы работаете не на упрощенной системе налогообложения (УСН), а на общей (ОСНО) со всеми вытекающими последствиями в виде прилетевшего к «вящей радости ИП-шника» НДС (+19% от вашей прибыли за весь период), ну и естественно пересчётом налога на прибыль с 6 до 13 %.

В России стремительно растёт количество индивидуальных предпринимателей, которым приходят уведомления о том, что они работают не на упрощённой (УСН), а на основной (ОСНО) системе налогообложения.

И если в этот момент не окажется экземпляра о переходе на упрощённую систему налогообложения под рукой, нужно запастись денежными знаками, чтобы расплатиться с лихими собирателями государевых податей из ФНС.

В молотилку Федеральной налоговой службы попал сценарист и драматург Андрей Карелин, соавтор сценария популярных сериалов «След», «Чёрный пёс», транслируемых на федеральных каналах России.

24 мая 2018 года он опрометчиво зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе России № 12 по Вологодской области в городе Череповце, сразу же подав заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения.

ОКВЭД — 90.03 «Деятельность в области художественного творчества». Индивидуальными предпринимателями по данному направлению деятельности числятся многие представители писательской и сценарной братии. Даже легендарный Виктор Пелевин, само существование которого ставится под сомнение, зарегистрирован по месту регистрации в Северном Чертаново в качестве ИП-шника с кодом 90.03. Информация об этом находится в открытом доступе.

И хочется верить, что хотя бы к Пелевину, получающему в районе миллиона долларов за каждую новую книгу, налоговики не придут.

А вот Карелину не повезло. В окошке родной вологодской налоговой инспекции у него спросили, выбрал ли он систему налогообложения и, узнав, что он хочет работать на УСН, приняли соответствующее заявление.

Полтора года Межрайонная налоговая инспекция ФНС № 12 по Вологодской области в городе Череповце не просто рассматривала сценариста и журналиста, как «УСН-щика», принимая от него исправно сдаваемые налоговые декларации, но и попыталась необоснованно взыскать с него пеню, указав при этом, что он индивидуальный предприниматель именно на УСН.

Сумма пени символична. Но после того, как предприниматель, добросовестно плативший все налоги, все отчисления в ФСЗН, разразился гневной статьёй, в которой описал ситуацию, Межрайонная инспекция № 12 по Вологодской области, видимо, обиделась всем составом, пересмотрела его «досье», но прислала письмо с извинениями, где, опять-таки, указала, что произошла ошибка, и содранные с ИП-шника деньги он может забрать назад.

Внимание! В письме указано, что драматург и сценарист Карелин А.В. работает на УСН и выбрал «доходы».

Мелочиться и забирать вырванные у него 418 рублей пени Карелин не стал. Пусть, мол, заместитель начальника Межрайонной налоговой инспекции № 12 по Вологодской области в городе Череповце И.И. Иванова и исполнитель И.Н. Котрюмина потратят эти деньги на корпоративный поход в магазин «Мороженое». Вологодский пломбир вкусный, им даже Путин Эрдогана угощал.

Но вернёмся к нашему Карелину. Полтора года предпринимательской деятельности он занимался тем, чему научили его в университете. Писал пьесы и сценарии, был задействован, как ИП и сценарист в работе над пьесой про адмирала Невельского, покорителя дальневосточных земель, которая была государственным заказом и поставлена в Хабаровском драматическом театре. Был вовлечён в работу над постановкой детской сказки «По щучьему веленью» к новому 2019 году для дальневосточной ребятни. Поработал над сценарием новой беззубой российской кинокомедии, получившей удостоверение национального фильма.

До оборотов «ЮКОСа» ИП Карелину А.В., как да луны. Но за полтора года работы в поте лица даже миллиона рублей не набежало. При этом расходы съели львиную долю доходов.

Гром грянул неожиданно. Вологодская налоговая, где видимо, решили поквитаться за критическую статью с описанием бардачка, творящегося в данной фискальной конторе, оперативно «утратила» заявление Карелина о переходе на УСН.

Так можно!

Дозвонившись в налоговую, сценарист узнал, что должен предъявить (внимание!) не выданное ему на руки заявление о переходе на УСН, которое было протянуто писателем в окошко налоговой инспекции по месту регистрации индивидуального предпринимателя, и кануло в недрах его архивов «по известной причине».

— Как же вы со мной общались, как с УСН, целых полтора года? Принимали декларацию в начале 2019-го, как от УСН, выписывали пеню, как УСН, присылали письмо, указав, что она начислена неправильно мне, как ИП, работающему на УСН (доходы)? – спросил Карелин, дозвонившись в налоговую.

— Значит, ошиблись. Вы ОСНО, если не докажете обратного! — таков был лаконичный ответ инспектора. — Кстати, заявление о том, что вы хотите оставаться на УСН, теперь нужно подавать каждый год (прим. автора — вот так номер! С чего бы?). Приходите, в этом году ещё успеете подать на следующий.

Как же доказать обратное, уважаемые налоговики? Вы должны были выдать второй экземпляр заявления? Но вы его не выдали. Вы должны были прислать письмо-уведомление, но вы его не прислали. Чем же доказать индивидуальному предпринимателю, что он не ОСНО? Земли, может, поесть у вас на глазах?

Прикинув размеры НДС, предприниматель, являющийся многодетным отцом с тремя детьми 8-ми, 3-х лет и восьмимесячным младенцем на руках, человек, добросовестно уплативший все налоги и отчисления за 2018-й год и первую половину 2019-го, понял, что при таком «манёвре» «родной» налоговой окажется должен государству НДС в размере полтораста тысяч. Значительно больше, чем заработал, с учётом расходов.

«Хорошая» налоговая асфиксия, к теме которой «Русская планета» обращалась не раз. Если так «притянуть» каждого ИП в России, отработавшего год, полтора, два, а то и три, глядишь, в ближнем Подмосковье можно выстроить новый коттеджный посёлок специально для чиновничества ФНС.

Пусть его потом снимает на радость либералам блогер Алексей Навальный!

Получить оперативный комментарий руководителя Федеральной налоговой службы России Михаила Владимирович Мишустина по поводу того, что же в действительности может происходить в Межрайонной инспекции № 12 Вологодской области и других подразделениях ФНС, нам не удалось.

Поэтому актуальную «сверхзадачу» не только вологодской налоговой, но и фискальных служб других регионов, нам поясняли системный аналитик Алексей Сафронов и юрист Михаил Орлов.

Алексей Сафронов, системный аналитик

Заплатить вместо 6% целых 13%? Это не так уж много в данной ситуации, особенно, если учитывать, что расходы данного предпринимателя на его деятельность почти сравнялись с доходами и могут быть отминусованы от прибыли. Цель налоговой другая — НДС. Это не первый и далеко не последний случай. Количество УСН-щиков, заявления которых были «утрачены», и теперь они вынуждены доказывать, что они не ОСНО, растёт. Налоговые инспекции «назначают» людей на ОСНО, «утрачивая» заявления избирательно. Они «внезапно» пропадают у тех, у кого были неплохие обороты. Избежать этой ситуации может только знающий человек, который потребовал составить для него в налоговой инспекции второй экземпляр о переходе на УСН, либо направил уведомление о переходе через сайт Nalog.ru, где можно зарегистрироваться в личном кабинете индивидуального предпринимателя. Правда, для этого потребуется заказать и оплатить квалифицированную электронную подпись, которая стоит недёшево.

Юрист Михаил Орлов

Требование о необходимости ежегодно подтверждать факт пребывания на УСН, это такая ересь, которую я даже комментировать не берусь. Где это написано? Каким нормативно-правовым актом руководствуются вологодские налоговики, когда требуют это? Или Вологодская область вышла из состава Российской Федерации, или там действует какое-то «уникальное» законодательство, в котором сведущи только тамошние чиновники. Что касается ситуации в целом: предпринимателю и тем, кто оказался в аналогичной ситуации по незнанию «метаморфоз местного законодательства», необходимо обращаться в суд. В судебной практике последних лет есть случаи, когда суды принимали сторону ИП, обращая внимание на то, что инспекция признавала в течение длительного времени фактическое применение заявителем упрощённой системы налогообложения.

Иными словами, для того, чтобы выжить в предлагаемых обстоятельствах налоговой асфиксии, которая принимает характер пандемии на федеральном и региональном уровнях, нужно «быть Штирлицем». Приходить в налоговую с диктофоном в кармане и камерой в руке, вести запись всего происходящего, фотографировать все документы, которые попадают к тебе в руки, требовать вторые экземпляры. Иначе замучаешься потом доказывать по судам, что ты не ОСНО.

Но, может быть, у старшего инспектора А.А. Луканичевой и заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС по Вологодской области № 12 в городе Череповце И.И. Ивановой, которые забрасывают предпринимателей то ничем не обоснованными пенями, то уведомлениями, что они полтора года работали, как УСН, признавались УСН, успешно сдавали декларации, как УСН, общались с налоговой в письменной форме, как УСН, хватит мужества признать ошибку? Один раз вы сумели это сделать. Почему бы не сделать второй?

Продолжение следует. Ситуация находится на контроле редакции «РП».