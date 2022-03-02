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Находящийся «в ужасе от санкций» Абрамович спешно избавляется от дома и квартиры в Великобритании
2 марта, 2022 11:43
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Pixabay
Российский олигарх Роман Абрамович продает элитную недвижимость в Лондоне. Ранее он передал управление футбольным клубом «Челси».
По данным The Times, Абрамович планирует продать лондонский дом и свою квартиру. Сделка запланирована на 2 марта, сообщил депутат Парламента от лейбористской партии Крис Брайант.
Он предположил, что Абрамович торопится, чтобы избежать замораживания своих активов. По данным депутата, олигарх «в ужасе от санкций».
Ранее сообщалось, что украинская сторона обратилась к Абрамовичу за помощью в достижении мирного урегулирования конфликта с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Первые переговоры 28 февраля не привели к урегулированию конфликта. Назначена вторая встреча, точная дата пока не ясна.
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