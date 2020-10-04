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Находящийся под обстрелом Степанакерт подвергся новым лишениям

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 15:47
1 мин
Photo
Flickr

Боевые действия вблизи Степанакерта привели к уничтожению подстанции. Город оказался полностью лишен электричества.

По данным Znak.com, уничтожение произошло в результате прямого попадания снаряда в электроподстанцию. Взрыв раскидал обломки ЛЭП по всему району.

Как утверждают местные горожане, имела место предварительная пристрелка. Помимо подстанции были нанесены удары по многоквартирным домам.

темы
Армения
Азербайджан
конфликт
Нагорный Карабах
Степанакерт
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