Находящийся под обстрелом Степанакерт подвергся новым лишениям

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Боевые действия вблизи Степанакерта привели к уничтожению подстанции. Город оказался полностью лишен электричества.

По данным Znak.com, уничтожение произошло в результате прямого попадания снаряда в электроподстанцию. Взрыв раскидал обломки ЛЭП по всему району.

Как утверждают местные горожане, имела место предварительная пристрелка. Помимо подстанции были нанесены удары по многоквартирным домам.