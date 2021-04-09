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Наилю Аскер-заде наградили за «Опасный вирус»

Артем Денисов
9 апреля, 2021 03:20
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 03:20
1 мин
https://www.instagram.com/nailya_askerzade
https://www.instagram.com/nailya_askerzade

Телеведущая и журналист телеканала «Россия» Наиля Аскер-заде завоевала приз международного конкурса «Золотая лента — 2020» за фильм «Опасный вирус — 2».

Документальная картина рассказывает о создании вакцины «Спутник V» российского производства в борьбе с коронавирусом. В конкурсе, который проводился в Китае, участвовало более 80 проектов из 28 стран.

Медиакорпорация Китая учредила премию в конце 2020 года, с целью объединить усилия журналистов по всему миру для точного и объективного освещения борьбы с эпидемией COVID-19, чтобы мир быстрее вернулся к прежней жизни, сообщает РИА «Новости».

Согласно расследованию «Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом), Аскер-заде имеет личную яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 млрд рублей. СМИ неоднократно сообщали, что ведущую связывают с главой ВТБ Андреем Костиным романтические отношения.

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Наиля Аскер-заде
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