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Наиля Аскер-Заде проигнорировала адресованные Путину слова ветерана
30 июня, 2021 17:40
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Проводившая Прямую линию с президентом России Наиля Аскер-Заде не дала договорить Владимиру Василькову, пенсионеру, жаловавшемуся на лишения звания ветерана труда.
По словам Василькова, его лишили льгот, полагавшихся ветерану труда Омской области. Пенсионер также заявил, что он является не единственным, кому «в душу наплевали».
При этом в его речь резко вмешалась ведущая Аскер-Заде: «Я прошу прощения, вы прислали вопрос, что переболели коронавирусом и вам нужна реабилитация».
На это пенсионер ответил, что такая проблема также имеется. Владимир Путин в ответ выразил надежду, что в Омске услышат его недовольство сложившейся ситуацией, передает издание Znak.com.
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