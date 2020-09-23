Найдены свидетельства заражения сифилисом 4000 лет назад

фото: Pixabay

Международная группа ученых представила убедительные доказательства существования фрамбезии, или тропического сифилиса в Азии 4000 лет назад. Результаты исследований приводятся в журнале Bioarchaeology International.

Авторы работы исследовали скелеты двух человек, обнаруженные на севере Вьетнама. Останки принадлежали молодому человеку 15-29 лет и семилетнему ребенку, которые жили примерно в 2500-1500 годы до нашей эры.

Ученые нашли доказательства того, что эти два жителя неолита были заражены тропическом сифилисом. Это инфекционное заболевание, которое поражает кости, суставы и кожу, его вызывают бактерии Treponema pallidum pertenue - тот же вид отвечает за развитие сифилиса.

Фрамбезия передается через прикосновения и характеризуется сильными поражениями кожи и костей. В настоящее время болезнь ликвидирована в большей части мира, но по-прежнему широко распространена в западной части Тихого океана, где от нее страдают около 30 тысяч человек, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что в янтаре палеонтологи нашли образцы спермы двустворчатых ракообразных, относящихся к классу ракушковых. Их возраст составляет 100 миллионов лет.