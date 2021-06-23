Найден способ повысить антитела до максимального уровня
Наиболее высокий уровень антител образуется у тех, кто переболел коронавирусом, а затем получил вакцину.
Как сообщила кандидат биологических наук Анна Тимофеева, с января по апрель текущего года большинство сотрудников Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вакцинировались препаратом «Спутник V». В мае их кровь взяли для анализа на антитела. Как оказалось, у переболевших коронавирусом, а затем получивших вакцину количество антител к вирусу оказалось самым высоким.
Как считает Тимофеева, это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания человеческий организм уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ.
Отмечается, что перенесенный ранее коронавирус не исключает возможность вакцинации и обеспечит более мощный иммунный ответ, а следовательно, и более высокий титр защитных антител, сообщает РБК.
В мире у 10% получивших вакцину от коронавируса, не вырабатываются антитела, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что речь идет не только о вакцинах от COVID-19, но и любых других.