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Над канцлером Германии Ангелой Меркель нависла угроза коронавирусной заразы
22 октября, 2020 11:18
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Youtube / DW на русском
Результат теста на коронавирус немецкого министра здравоохранения Йенса Шпана оказался положительным. В день, когда пришли результаты теста – он встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель и со всеми членами кабмина.
«До сих пор у него были замечены лишь симптомы простуды. Все, кто вступал с ним в контакт, уведомлены», — прокомментировали в кабмине Германии.
Немецкие власти заявили, что ни канцлер, ни глава Минздрава не будут уходить на самоизоляцию, потому что на заседании министр Шпан был в защитной маске, передаёт Znak.com.
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