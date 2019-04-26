Начинается реформа ОМС: Государство уходит из здравоохранения

Риск-ориентированная модель от ВШЭ озолотит страховые компании.

«Шишкин является директор»

Мало кто знает, что в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) действует Центр политики в сфере здравоохранения, и его директор Сергей Шишкин озвучивает основные инициативы «Вышки» в области заботы о нашем здоровье. Этот факт действительно не стоил бы упоминания, если бы тезисы Шишкина со временем не становились бы законами, по которым мы живем.

Один из предыдущих докладов этого джентльмена назывался «Ситуация в здравоохранении в оценках медицинских работников и населения» (2015 г.). Там он определяет суть политики в сфере здравоохранения как «Необходимость… повышения оплаты труда медиков, но без дополнительных денег» – то есть прямо призывает к сокращению числа медицинских работников. Ибо другого пути поднять зарплату без роста расходов нет. Далее не скрывается радость от «болезненной работы» по «сокращению числа неэффективных организаций, неспособных обеспечить надлежащее качество услуг для граждан», хотя реальным поводом для закрытия медпунктов и стационаров была их экономическая неэффективность – слишком мало пациентов, страховые компании не получали нужной прибыли.

И, наконец, приводятся результаты опросов, призванных доказать, что значительная часть населения готова платить за медицинские услуги, которые раньше получала бесплатно. Что, собственно, и требовалось доказать

Добавим, что этот неряшливо свёрстанный документ изобилует ошибками типа «Из выступления Президента РФ на Заседание Комиссии…», «возросшая критики и нападки на медиков в СМИ», а его реальный автор не имеет понятия ни о сути проблем здравоохранения, ни об элементарных правилах оформления презентаций. Впрочем, и на официальном сайте о Шишкине сказано, что он «с 2014 и по настоящее время является Директор Центра политики в сфере здравоохранения».

«Выступление на заседание». «Является директор». И эти люди учат нас, как жить и умирать.

Успехи в грамматике – серьезное достижение

Что ж, за неполных четыре года горе-дизайнер сделал несомненный шаг вперёд, чего не сказать о его шефе Сергее Шишкине. На 10 слайдах презентации к докладу «О перспективах ОМС», прочитанному в апреле на 2-й Конференция по страхованию «Фарватер развития страховой отрасли», фактически выносится приговор всей отечественной медицине: по мысли Шишкина, она должна быть полностью отдана на откуп страховым компаниям.

Сейчас схема в грубом приближении такова: государство собирает деньги с принудительно застрахованных граждан, граждане получают медицинские услуги, медучреждения выставляют за это счета частным страховым компаниям, а государство потом компенсирует страховщикам понесённые расходы с некоторым процентом «сверху». Предполагается, что за этот процент страховые компании осуществляют надзор за качеством оказываемых услуг – по крайней мере жаловаться на врачей и младший медперсонал рекомендуется именно по телефону, указанному на вашем полисе ОМС.

Но аппетит приходит во время еды. Высокопоставленный сотрудник финансируемого из госбюджета НИУ ВШЭ требует отдавать все собранные деньги страховым компаниям, чтобы те распоряжались ими по своему устроению. При этом он с презрением отметает обратное предложение – убрать посредников-паразитов из системы.

Давайте вместе почитаем эту презентацию.

Кто тут рискует?

Для начала специалист задаёт риторический вопрос и отвечает на него: «Что дала система ОМС российским гражданам? Более широкие возможности».

Уважаемый читатель, вы чувствуете, какая ширина перед вами раскрылась с полисом ОМС? А что было бы без него?

Докладчик называет три варианта развития событий:

1. Восстановить бюджетную модель финансирования. 2. Добиваться внедрения рисковой модели. 3. Совершенствовать существующую систему.

Первый вариант категорически не нравится ВШЭ. Шесть аргументов разной степени беспомощности призваны доказать, что «назад дороги нет».

1. «Необходимость увеличения на две трети расходов на здравоохранение из бюджетов субъектов РФ для компенсации упраздняемых взносов на ОМС работающих граждан» – да никто не собирается упразднять взносы, успокойтесь. Мы просто хотим отдавать эти деньги не вам, а непосредственно медикам.

2. «Необходимость построения новой системы выравнивания финансового обеспечения здравоохранения регионов в результате замены целевых страховых взносов общими бюджетными дотациями» – построим, не волнуйтесь, эта система будет проще той, которую построили вы.

3. «Необходимость существенного изменения действующего законодательства (прежде всего бюджетного)» – у нас Госдума уже по 500 законов в год принимает, так что вряд ли кто-то перенапряжётся от изменения законодательства.

4. «Необходимость решения множества конкретных проблем, связанных с передачей органам управления здравоохранением функций по оплате медицинской помощи» – да что ж такое, почему ВШЭ так боится каких-то проблем? Выдернуть ненужную страховую прокладку не так уж сложно, хотя она, конечно, уже дала немало метастаз.

5. «Появление барьеров для получения гражданами бесплатной медицинской помощи вне региона постоянного проживания, а также в ведомственных и частных медицинских организациях» – сейчас барьер получения помощи в частной медорганизации ровно один – финансовый. А как страховка связана с возможностью получить помощь в другом регионе, вообще неясно, хотя ВШЭ упорно мешает мягкое с тёплым.

6. «Сложности реализации права граждан на выбор медицинской организации, ослабление конкуренции между медицинскими организациями». Вот это самый потрясающий пункт. Господа, нам вообще не нужен выбор медицинской организации. Нам нужно качественное исполнение своих обязанностей в любой поликлинике, любой больнице – тогда вопрос выбора будет снят автоматически.

Что же нам предлагают взамен? «Рисковую модель». Не уточняется лишь, что риски здесь ложатся на простых пациентов.

1. «Передача страховым компаниям финансовой ответственности за риски несения затрат, включая право на получение возможной экономии переданных им средств» – проще говоря, страховщики больше не хотят сидеть на проценте, они хотят получать прибыль в свободном режиме.

2. «Разделение рисков покрытия сверхплановых расходов между фондами ОМС, страховыми компаниями, медицинскими организациями» – о сверхплановых доходах благополучно умолчали. Потому что расходы планируется разделять, а доходы – нет.

3. «Страховые компании выступают в роли реальных покупателей медицинской помощи у медицинских организаций» – Антон Чехов недоуменно теребит бородку.

4. «Предоставление страховщикам права на возмездной основе дополнять обязательства государства в отношении страхового покрытия» – это о системе ОМС+, которая еще не ДМС, но дает возможность за умеренную плату получать медицинскую помощь лучшего качества, чем для простых смертных.

Далее нам перечисляют условия, при которых можно рассчитывать на такое счастье. Упомянем лишь один из них: «Способность государства проводить сложные институциональные нововведения». О как! Только что нам говорили, что не надо возвращать медицину государству, ибо для этого придется менять законы и решать организационные проблемы, а теперь оказывается, что это вовсе и не беда, лишь бы «нововведения» были направлены в нужную сторону.

Не те руководители

Все же в ВШЭ сидят не дураки. И они понимают, что такой поток лицемерия надо приукрасить хоть какой-то правдой. На слайде про «Роль страховых медицинских организаций» указано, что «Их функции не менее результативно могли бы выполнять территориальные фонды ОМС», но только «при условии, что руководители фондов ОМС являются рациональными государственниками».

Наконец-то! Любимая мантра прорвалась наружу – народ попался не тот! То есть можно было бы все сделать без страховых компаний, но вот беда, люди у нас не те, днем с огнем рационального государственника не сыщешь. А как такой человек приходит в страховую компанию, сразу становится эффективным менеджером, озабоченным здоровьем своих клиентов.

И, наконец, об эффективности. Сергей Шишкин прямым текстом заявляет: «При устранении страховых компаний экономия в затратах будет невелика – не более 10 млрд руб. <в год>». С точки зрения ВШЭ 10 миллиардов – это мелочь. Но почему мы должны платить даже такую «мелочь» прокладке – не очень понятно. На эти деньги можно было бы на 8 тысяч рублей в месяц повысить зарплату ста тысячам медицинских работников

Кстати, «Русская планета» еще три года назад писала, что на самом деле цена вопроса заметно выше, чем 10 миллиардов – система вся построена на злоупотреблениях. И на деньги, которые реально исчезают в страховой прорве, мы могли бы решить все проблемы с зарплатами в отрасли.

Они везде

Опубликовав этот эпохальный труд, Шишкин заглянул с его тезисами еще на пару конференций, а потом пришел в Общественную палату, где отстаивал свою позицию на круглом столе «Страховые принципы ОМС ‒ гарантия обеспечения социальных прав граждан России». Глава Общественной палаты Валерий Фадеев озвучил там крайне странную мысль: «Есть содержательная проблема. Где-то бродят законопроекты в Госдуме, смысл которых ‒ отказаться от страховой медицины, вернуться к бюджетному принципу финансирования медицины. Я не являюсь специалистом, но ясно, что такие радикальные скачки к хорошему не приводят».

Почему-то, когда бюджетную медицину заменяли на страховую, господин Фадеев не считал это «радикальным скачком». Конечно, многолетний редактор журнала «Эксперт», профессиональный журналист-экономист не может не понимать, что происходит и в чьих интересах это делается, и его осторожное «Я не являюсь специалистом» выдает Фадеева с головой. Всё он понимает, да сказать не имеет права. Как и многие другие «не специалисты».

Поэтому медицина будет полностью передана под контроль страховых компаний, список бесплатных (вернее, доступных по базовой страховке) услуг продолжит сокращаться, а тарифы ОМС начнут расти. Это дело уже ближайшего будущего

А ларчик небывалых усилий господина Шишкина открывается просто. Его шеф, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов женат на главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. ВШЭ всеми силами продвигает страховую медицину, а Центробанк контролирует страховые компании, выдает им лицензии, налагает штрафы – в общем, «регулирует».

Такой вот семейный подряд на здоровье нации.