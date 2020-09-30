Начинается масштабный ремонт Дома правительства России за 5 млрд рублей

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Построенному около полувека назад в Москве и пережившему удары снарядов в 1993 году Дому правительства России необходим серьёзный ремонт, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, экспертиза показала разрушение гидроизоляционного слоя покрытия здания. Кроме того, крыша находится в аварийном состоянии. Инженерные системы и оборудование находятся в высокой степени износа.

«Остро проявилась необходимость обновления информационных систем» Белого дома, отметил Хуснуллин.

«Ремонт ведется поэтапно, надеюсь, нам удастся минимизировать переезды сотрудников, но, повторюсь, ситуация в здании сложная, поэтому мы предусмотрели возможность переселения части сотрудников в историческое здание Наркомнаца в Трубниковском переулке», - сказал вице-премьер, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, кабмин России планирует направить почти 2 млрд рублей из средств федерального бюджета на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве.

Средства будут выделены в 2022-23 годах. На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд рублей, еще через год — 799,1 млн рублей. Общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд рублей.