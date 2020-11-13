Началось новое расследование вокруг сенсационного интервью с принцессой Дианой 1995 года

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Против журналиста ВВС Мартина Башира начали новое внутреннее расследование в связи с интервью 1995 года, в котором принцесса Диана рассказала о крахе семьи и изменах мужа. Корреспондент нечестным путем уговорил ее рассказать о проблемах - в обмен на компромат на придворных.

Башир показал Диане фальшивые выписки банковских счетов, из которых следовало, что люди из окружения принцессы за деньги рассказывают таблоидам подробности ее личной жизни. Выписки оказались фальшивыми - по просьбе журналиста их изготовил дизайнер Мэтт Уисслер.

По итогам первой проверки пришли к выводу, что этот факт не повлиял на желание Дианы дать интервью.

Провести новое расследование потребовал брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер, пишет «Русская служба Би-би-си». Он заявил, что если бы знал о выписках, то не допустил бы интервью.

На новость отреагировали в правительстве Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что BBC как общественное СМИ должны «придерживаться самых высоких стандартов». Королевская семья не комментировала новость.

Напомним, в интервью 25 ноября 1995 года Диана рассказала, что ее брак терпит крах - супруги не живут вместе и изменяют друг другу. Интервью посмотрел каждый третий житель Великобритании. Через месяц после его выхода Диана развелась с принцем Чарльзом.