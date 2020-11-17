Начальники повадились увольнять сотрудников за посты в соцсетях

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Жителей России стали в два раза чаще увольнять за посты в социальных сетях, выяснил сервис SuperJob.

Согласно исследованию, с момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и соцсетях: 5% в 2011 году и 10% в настоящее время.

Работники каждой десятой российской компании сталкивались с увольнением из-за неподобающей активности в Сети. Сегодня работодатели отсеивают таких работников еще на этапе трудоустройства. Российские граждане стали чаще задумываться перед тем, как выкладывать что-то в интернет, либо делать посты и ставить «лайки», сообщает РБК.

Ранее стало известно, при помощи чего, а также с какой целью социальные сети следят за пользователями. Всему виной таргетированная реклама. Все дело в том, что любое действие пользователя в Сети можно описать алгоритмами под настройки рекламного контента.

Подобной генерацией контента и настройкой таргетированной рекламы занимается сам рекламный алгоритм, а не продавец товара или блогер.