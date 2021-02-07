На юге Москвы стремительно разрастается пожар

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В Москве, в районе Варшавского шоссе, загорелся один из складов. Первоначально площадь возгорания составляла 400 кв. метров. К настоящему времени она достигла уже 1 тысячи метров.

На данный момент, затруднено движение транспорта по шоссе. Также стало известно об обрушении металлического ангара, в котором начался пожар.

Как передают «Известия», пострадавших нет. Пожару присвоена первая категория сложности из пяти.