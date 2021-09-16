На Якиманке прогнали рабочих, пытавшихся замазать граффити с именами потерявшихся детей
Московские рабочие приступили к покраске фасада дома на Большой Якиманке, 35с1. На здании было нарисовано граффити с именами пропавших детей. Фотография ремонта появилась «Соседи. Замоскворечье, Якиманка, Центр».
В мае 2021 года художник Покрас Лампас при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сделал граффити в каллиграфической манере с именами 400 потерявшихся детей.
Подписчики паблика были возмущены попыткой уничтожения работы художника. На сообщение сразу же отреагировал куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, который оперативно выехал на место. С ним вместе выстроилась живая цель общественников.
Напомним, в начале сентября появилось граффити с изображением члена Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой. В качестве локации был выбран Некрасовский сад в Санкт-Петербурге.