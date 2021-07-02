На возбуждение дела после смерти подростка в психбольнице СК понадобился год и внимание прессы
После года проверки внезапной смерти семнадцатилетнего Даниила Якушова в стационаре Центральной клинической психиатрической больницы следователи, все-таки, завели уголовное дело. Статья 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным РИА «Новости», молодого человека с подозрением на шизофрению госпитализировали в апреле прошлого года. Два месяца юноше давали сильнодействующие препараты, после чего он попал в реанимацию с отравлением. Выжить ему не удалось.
Врачи назвали причиной смерти оторвавшийся тромб, а также заявили, что якобы обнаружили в крови подростка антитела к пяти видам различных наркотиков. Ни то, что, по заявлениям матери погибшего, молодой человек наркотики не употреблял, ни то, что он фактически два месяца был под присмотром врачей практически в бессознательном состоянии их не смутило.
Примечательно, что дело было возбуждено сразу после публикации той истории в СМИ. Маму Данииа, которую признали потерпевшей, уже допросили. По ее словам, следователя, который год занимался этим делом, ждет служебная проверка. Так, по крайней мере, ей заявили в СК.