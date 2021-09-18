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Люди
На выборах в Госдуму проголосовал неожиданный избиратель. Кто?
18 сентября, 2021 12:32
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facebook/pavlenkojp
Конь в пальто. Именно в таком костюме на один из избирательных участков Ялты явился избиратель. Об инциденте рассказала глава городской администрации Янина Павленко.
Она иронично отметила, что в Ялте очень «разные» избиратели.
«На 535-м участке проголосовали молодожены Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь), на 514-м - конь в пальто (без комментариев)», - сообщила Павленко.
Судя по опубликованному видео, появление «коня в пальто» развесило других людей, кто-то стал снимать его на телефон, отмечает РИА «Новости».
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