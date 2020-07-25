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Общество
На Урале уже неделю горит заповедник «Денежкин камень»
25 июля, 2020 15:23
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Фото: Википедия
В Свердловской области в заповеднике «Денежкин камень» с 17 июля бушуют пожары. Началось все с возгорания мха, а переросло в пожарище на территории не менее 30 га.
Сегодня к месту происшествия были направлены дополнительные силы МЧС России. Всего в тушении пожара задействованы 47 спасателей, 10 мотопомп для перекачки воды от реки Сосьва, сообщает пресс-служба ведомства.
За вчерашний день вертолет Ми-8 МЧС России доставил в район верхней кромки пожара 17 тонн воды.
Насколько сильно пострадала местная флора и фауна пока неизвестно.
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