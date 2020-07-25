На Урале уже неделю горит заповедник «Денежкин камень»

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В Свердловской области в заповеднике «Денежкин камень» с 17 июля бушуют пожары. Началось все с возгорания мха, а переросло в пожарище на территории не менее 30 га.

Сегодня к месту происшествия были направлены дополнительные силы МЧС России. Всего в тушении пожара задействованы 47 спасателей, 10 мотопомп для перекачки воды от реки Сосьва, сообщает пресс-служба ведомства.

За вчерашний день вертолет Ми-8 МЧС России доставил в район верхней кромки пожара 17 тонн воды.

Насколько сильно пострадала местная флора и фауна пока неизвестно.