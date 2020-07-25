По состоянию на 25 июля 10:30
Заболевших806 720
За последние сутки5 871
Выздоровело597 140
Умерло13 192
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

На Урале уже неделю горит заповедник «Денежкин камень»

Анастасия Красильникова
25 июля, 2020 15:23
1 мин
Фото
Фото: Википедия

В Свердловской области в заповеднике «Денежкин камень» с 17 июля бушуют пожары. Началось все с возгорания мха, а переросло в пожарище на территории не менее 30 га.

Сегодня к месту происшествия были направлены дополнительные силы МЧС России. Всего в тушении пожара задействованы 47 спасателей, 10 мотопомп для перекачки воды от реки Сосьва, сообщает пресс-служба ведомства.

За вчерашний день вертолет Ми-8 МЧС России доставил в район верхней кромки пожара 17 тонн воды.

Насколько сильно пострадала местная флора и фауна пока неизвестно.

темы
происшествия
пожар
Свердловская область
1 мин