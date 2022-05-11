На Урале неожиданное появление Сталина в «Бессмертном полку» привело к потасовке с чиновником
В Каменске-Уральском во время шествия «Бессмертного полка» несколько человек вопреки правилам мероприятия попытались пронести портрет Иосифа Сталина. Руководитель аппарата мэрии Алексей Ялунин попытался убрать плакат, но спор вылился в небольшую потасовку. Несущие вождя были уверены, что его потрет уместен, поскольку «люди за Сталина шли воевать».
Позднее инцидент прокомментировал сам Ялунин в беседе с «Подъёмом». Он пояснил, что в его поступке не было ничего личного непосредственно к Сталину. У «Бессмертного полка» есть правила проведения мероприятий и портреты государственных деятелей на них под запретом.
«Я просил тех, кто его нёс, проверить правила акции и пытался им сказать, что это лицо — государственный деятель, а правила акции говорят, что их не должно быть», - рассказал чиновник.
Исходя из того, что фигура Сталина не проходила по правилам акции, Ялунин просил участников с портретом выйти с шествия.
«Это не связано с тем, что это Сталин или не Сталин, а с тем, что это государственный деятель, и правила акции не предусматривают государственных или политических деятелей», - приводит его слова «Подъём».