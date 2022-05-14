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На Украину направились еще 600 добровольцев из Чечни
14 мая, 2022 19:44
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о 600 добровольцах уже отправленных на Украину.
Из заявления, опубликованного в официальном телеграмм канале Кадырова следует, что воины с огромным желанием направились на Украину, чтобы очистить её земли «от бандитов ДНР и ЛНР».
«Среди добровольцев не только наши, чеченские силовики, но и гражданские жители других регионов. Все они в полной экипировке и готовы защищать украинцев», - говорится в сообщении.
Россия начала проводить военную операцию 24 февраля по распоряжению главы страны Владимира Путина. Основным военными целями названы «Демилитаризация» и «денацификация». - «Коммерсантъ».
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