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На Украине возникла угроза срыва начала отопительного сезона

Дмитрий Байков
14 июля, 2020 07:06
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фото: Pixabay

Национальная акционерная компания «Нафтогаз» предупредила, что начало отопительного сезона оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Угроза срыва начала сезона возникла из-за невыполнения требований законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках публичных специальных обязательств. В настоящий момент 109 предприятий-теплопроизводителей являются должниками.

В «Нафтогазе» заявили, что предприятия-должники создают реальную угрозу срыва поставки тепла потребителям в отопительный период, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» оценивает возможность подачи новых исковых заявлений к российскому «Газпрому».

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