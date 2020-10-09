На Украине высмеяли хату на колесах и сравнили ее с Superjet-100

Фото: radiokp.ru

На Украине умелец из села Петровка на базе автомобиля «Запорожец» собрал дом на колесах.

Он представляет собой хату. Видео новинки в области передвижных домов появилось в YouTube. Внутри хаты можно увидеть элементы национальной гордости – рушники, а также иконы.

«В России совершил первый полет 202-й серийный Sukhoi Superjet 100. Но и в Украине техника не стоит на месте», — сообщил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев, пишут «Известия».

На сегодняшний день SSJ100 - единственный созданный в России гражданский самолет. Уровень импортных комплектующих в нем составляет 70%. В 2018 году было решено заняться его импортозамещением. Одной из причин такого решения называли частую поломку двигателя Sam146, французы отказались вкладываться в его доработку.