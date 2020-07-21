На Украине террорист захватил автобус и взял в заложники около 20 человек

Общество

Tsn.ua

В центре Луцка на западе Украины вооруженный преступник захватил автобус и взял пассажиров в заложники. В салоне находятся около 20 человек.

При себе мужчина имеет оружие и взрывчатку. Полиция окружила автобус и пытается установить контакт с террористом.

В автобусе разбиты стекла и слышна стрельба. В Волынской области ввели план «Заложник», оцеплен весь центр города.

Мужчина заявил, что в городе есть еще один захваченный автобус с заложниками.

Свои требования мужчина опубликовал в Twitter. Они очень расплывчатые и ограничены общими фразами, говорится в сообщении полиции.

В январе женщину взяли в заложники в «Москва-Сити».