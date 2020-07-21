По состоянию на 21 июля 10:45
Заболевших783 328
За последние сутки5 842
Выздоровело562 384
Умерло12 580
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

На Украине террорист захватил автобус и взял в заложники около 20 человек

Лилия Караева
21 июля, 2020 11:34
1 мин
Автобус с заложниками
Tsn.ua

В центре Луцка на западе Украины вооруженный преступник захватил автобус и взял пассажиров в заложники. В салоне находятся около 20 человек.

При себе мужчина имеет оружие и взрывчатку. Полиция окружила автобус и пытается установить контакт с террористом.

В автобусе разбиты стекла и слышна стрельба. В Волынской области ввели план «Заложник», оцеплен весь центр города.

Мужчина заявил, что в городе есть еще один захваченный автобус с заложниками.

Свои требования мужчина опубликовал в Twitter. Они очень расплывчатые и ограничены общими фразами, говорится в сообщении полиции.

В январе женщину взяли в заложники в «Москва-Сити».

темы
Украина
происшествия
заложники
автобус
1 мин