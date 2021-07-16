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На Украине решили запретить детскую эротику
16 июля, 2021 03:04
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pixabay.com
Депутаты Верховной Рады планируют запретить создание и распространение фото и видео сексуального или эротического содержания с образами детей.
Запрет является частью изменений в закон «О защите общественной морали», которые были приняты украинским парламентом в первом чтении.
Также предусматривается ограничение рекламы, распространение продукции или проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера, которые должны быть максимально удалены от мест массового отдыха граждан, образовательных учреждений, а также памятников истории и культуры, ритуальных объектов и воинских частей, сообщает «Lenta.ру».
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