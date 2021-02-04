Общество

На Украине объявили тендер на проведение исследования, посвященного однополым отношениям между мужчинами. На осуществление проекта будет выделено более 10 млн гривен.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, что целью исследования будет «организация и проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году», пишут «Известия».