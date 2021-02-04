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На Украине проведут исследование гомосексуальных мужчин за 10 млн гривен

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 12:14
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 12:14
1 мин
1
Pixabay

На Украине объявили тендер на проведение исследования, посвященного однополым отношениям между мужчинами. На осуществление проекта будет выделено более 10 млн гривен.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, что целью исследования будет «организация и проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году», пишут «Известия».

Украина может «разойтись по швам» сшитым «дедушкой Лениным» в 1918 году.

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