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На центральных бульварах Москвы проходит фотовыставка в честь Дня учителя
5 октября, 2021 19:19
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mos.ru
На Тверском и Гоголевском бульварах в центре Москвы прохожие останавливаются у стендов, украшенных фотографиями учителей. Это своеобразная выставка почета тех педагогов, которые добились наград в престижных профессиональных конкурсах, подготовили учеников к выпускным экзаменам, олимпиадам и другим учебным состязаниям наилучшим образом.
Увидеть лица героев-учителей можно будет до конца октября. Это фотографии столичных учителей по математике, русскому, английскому языкам, информатике, географии. Представлены и педагогические династии.
Ранее в финал конкурса «Учитель года России — 2021» прошёл преподаватель физики школы №1520 имени Капцовых из Москвы Артём Барат.
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